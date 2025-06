Adriana Smith è cerebralmente morta ma ha avuto un bambino | le leggi contro l’aborto della Georgia hanno deciso per lei

Adriana Smith, un'infermiera di 30 anni di Atlanta, ha affrontato un dramma inaspettato: dichiarata cerebralmente morta a causa di coaguli nel cervello, la sua storia ha suscitato un acceso dibattito legale e etico. Nonostante le norme contro l'aborto in Georgia, il suo bambino è stato comunque concepito e portato a termine. Una vicenda che mette in discussione i limiti della legge e i diritti umani, aprendo un dibattito sulla vita e la morte.

Adriana Smith, un’infermiera di trent’anni di Atlanta, madre di un bimbo di sette anni, è stata ricoverata lo scorso 19 febbraio, a causa di forti mal di testa. Dopo alcune analisi, i medici le hanno rilevato alcuni coaguli di sangue nel cervello. Adriana Smith è stata dichiarata cerebralmente morta il giorno stesso; si tratta di una condizione irreversibile, dopo la quale, di norma, viene confermato il decesso. Adriana Smith era incinta e, il 13 giugno, è diventata mamma per la seconda volta, suo malgrado. Quello che, a primo acchito, potrebbe sembrare quasi un miracolo, è in realtĂ un caso molto discusso, con dei risvolti etici piuttosto inquietanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Adriana Smith è cerebralmente morta, ma ha avuto un bambino: le leggi contro l’aborto della Georgia hanno deciso per lei

Adriana Smith, cerebralmente morta, è tenuta in vita perché per la Georgia non può abortire - Adriana Smith, dichiarata cerebralmente morta, resta in vita per la legge della Georgia, dove l’aborto è vietato dopo le restrizioni adottate nel 2022 con l’abolizione Roe vs Wade.

