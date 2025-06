Adottato in Cdm il Piano nazionale per la qualità dell’aria

Oggi in Consiglio dei Ministri è stato adottato il nuovo Piano Nazionale per la Qualità dell’Aria, un passo decisivo verso un’Italia più pulita e sostenibile. Questo strumento strategico punta a ridurre l'inquinamento atmosferico, garantendo un futuro più sano per tutti. La collaborazione tra istituzioni e territori sancisce un impegno condiviso che cambierà il volto della nostra politica ambientale. Scopriamo insieme come questa iniziativa plasmerà il nostro domani.

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato adottato oggi in Consiglio dei Ministri il Piano di Azione Nazionale per il Miglioramento della Qualità dell’Aria, strumento strategico per il contrasto all’inquinamento atmosferico e per l’adeguamento dell’Italia agli obblighi ambientali previsti dalla normativa europea. Il Piano è frutto del lavoro della Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio e di un percorso condiviso con Regioni e Ministeri competenti. “E’ un piano ambizioso ma realistico – dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin – che punta a conciliare tutela della salute, sostenibilità ambientale e compatibilità economico-finanziaria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

