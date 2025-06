adesione alta lo sciopero dei mezzi causa disagi a cittadini e pendolari

Lo sciopero dei mezzi di oggi ha creato notevoli disagi a cittadini e pendolari, confermando le preoccupazioni iniziali. Trenitalia e trasporti locali si sono fermati per l'intera giornata, lasciando molti senza alternative di mobilità. Un disagio che ha coinvolto turisti, studenti e lavoratori, evidenziando la fragilità del sistema di trasporto pubblico in momenti di crisi. La situazione invita a riflettere sull'importanza di soluzioni sostenibili e dialogo costruttivo tra istituzioni e rappresentanze.

Si preannunciava come uno sciopero che avrebbe messo in difficoltà pendolari, turisti, comuni cittadini, e così è stato. In particolare sul fronte ferroviario e del trasporto pubblico locale, l'agitazione proclamata per l'intera giornata di oggi, venerdì 20 giugno, dai sindacati di base Cub, Sgb.