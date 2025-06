Adeguamento dell’Organico ATA | funzioni disponibili dal 30 giugno

A partire dal 30 giugno, gli uffici preposti potranno finalmente accedere alle nuove funzionalità informatiche per aggiornare l’organico ATA, garantendo una distribuzione più efficace delle risorse. Questo intervento rappresenta un passo fondamentale per ottimizzare l’efficienza scolastica e rispondere meglio alle esigenze di ogni istituto. Con questa procedura, si punta a creare un ambiente scolastico più equo e funzionale, migliorando la qualità dell’offerta educativa per tutti gli studenti.

A partire dal 30 giugno, gli uffici preposti avranno accesso alle funzionalità informatiche necessarie per modificare l’organico di diritto del personale ATA. Questa operazione mira a perfezionare la distribuzione del personale non docente, assicurando che le scuole abbiano le risorse adeguate a fronteggiare esigenze specifiche non considerate nella pianificazione iniziale. Obiettivo dell’adeguamento dell’organico: efficienza scolastica . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Adeguamento dell’organico A.T.A. per l’anno scolastico 2025/2026. Dal 30 giugno funzioni disponibili - A partire dal 30 giugno, si aprono nuove opportunità per gestire l’organico ATA dell’anno scolastico 2025/2026.

