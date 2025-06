Addio al 20enne Roberto Sangiovanni | lutto a Battipaglia ed Eboli

Eboli e Battipaglia piangono la perdita prematura di Roberto Sangiovanni, un giovane di soli 20 anni, scomparso dopo un terribile incidente stradale. La sua vita si è spezzata troppo presto, lasciando senza parole amici e familiari che ora cercano conforto nel ricordo di un ragazzo dal sorriso sincero e dal cuore grande. La comunità si stringe nel dolore, ricordando Roberto come simbolo di giovinezza e speranza.

Eboli e Battipaglia sono in lutto per la scomparsa di Roberto Sangiovanni, 20 anni, deceduto il 18 giugno dopo cinque giorni di ricovero in seguito a un grave incidente stradale. Il giovane era rimasto coinvolto il 12 giugno in uno scontro tra la sua moto e un’auto in localitĂ Stigliano, nel. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Addio al 20enne Roberto Sangiovanni: lutto a Battipaglia ed Eboli

