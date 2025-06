Addio a Mark Peploe morto a Firenze lo sceneggiatore premio Oscar per L’ultimo Imperatore

Addio a Mark Peploe, il celebre sceneggiatore premio Oscar per "L'Ultimo Imperatore", scomparso a 82 anni a Firenze. Figura di spicco nel cinema d'autore, la sua arte ha lasciato un'impronta indelebile nelle opere dei più grandi registi europei, tra cui Bernardo Bertolucci e Michelangelo Antonioni. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per il mondo del cinema, ma il suo lascito continuerà a vivere attraverso le sue straordinarie creazioni.

Firenze, 20 giugno 2025 – Si è spento a 82 anni a Firenze Mark P eploe. Pilastro del cinema d’autore, sceneggiatore premio Oscar per L'Ultimo Imperatore di Bernardo Bertolucci, è morto dopo una lunga malattia. Lo ha reso noto la famiglia al Guardian. Una carriera ricchissima di collaborazioni con i più grandi nomi del cinema europeo, tra cui, oltre a Bertolucci che nel 1979 ne aveva sposato la sorella Clare, Michelangelo Antonioni. Nonostante una distribuzione travagliata, " Professione: Reporter ” diretto da Antonioni nel 1975 e interpretato da Jack Nicholson, fu in seguito acclamato come uno dei capolavori cinematografici del decennio. 🔗 Leggi su Lanazione.it