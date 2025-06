addio a elio pagni storico primario della rianimazione di careggi

Con profonda tristezza, Firenze saluta una figura di spicco della medicina italiana. Elio Pagni, luminare della rianimazione e figura fondamentale a Careggi, ci lascia all’età di 89 anni. La sua dedizione e competenza hanno plasmato generazioni di professionisti e migliorato le vite di tanti pazienti. Un’eredità che resterà viva nel cuore della comunità medica. La sua passione continuerà a ispirare chi crede nella lotta per la vita.

Firenze, 20 giugno 2025 - Si è spento ieri, a 89 anni, il professor Elio Pagni, luminare della medicina, ex primario di terapia intensiva e rianimazione di Careggi. A lungo direttore del Dipartimento emergenza urgenza in Toscana, è stato docente di anestesiologia e rianimazione, oltre che direttore del Centro regionale Organi e Tessuti. Fiorentino, da alcuni mesi si era trasferito a Signa insieme alla moglie, per avvicinarsi alla figlia e al genero. "È con profonda commozione che il presidente della Toscana Eugenio Giani e la direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Regione si stringono alla famiglia del professor Elio Pagni, venuto a mancare ieri ad 89 anni.