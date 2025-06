Acilia arriva una nuova isola pedonale

Acilia si prepara a ridefinire il suo volto con una nuova isola pedonale, un progetto che trasformerà il cuore pulsante del quartiere. Il municipio X ha infatti dato il via libera, chiudendo l’iter amministrativo, per creare un’oasi di sicurezza e convivialità nel cuore di Acilia. La piazza centrale, simbolo di incontro e vita sociale, diventerà presto un esempio di sostenibilità e riqualificazione urbana. La scelta è ricaduta su...

Una nuova isola pedonale per il quartiere di Acilia. Il municipio X, approvando un apposito provvedimento, ha concluso l'iter amministrativo che porterà ad interdire un tratto di strada, nel popoloso quartiere dell'entroterra municipale. La piazza nel cuore di Acilia La scelta è ricaduta su.

