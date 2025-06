Aci Ready2Go | corsi di guida sicura promossi dall’Aci di Avellino

Prepararsi alla strada con sicurezza e competenza è il cuore dei corsi ACI Ready2Go promossi dall’Automobile Club di Avellino. Domani, oltre 30 giovani allievi dell’autoscuola Musto Bruno & C. avranno l’opportunità di affinare le loro capacità di guida in un percorso formativo coinvolgente, che combina teoria e pratica. L’obiettivo? preparare ogni aspirante conducente a affrontare le sfide della strada con consapevolezza e responsabilità, perché la sicurezza non è mai troppa.

Oltre 30 allievi dell'autoscuola ACI S.a.s. di Musto Bruno & C. affiliata all' Automobile Club Avellino e facente parte del Network delle autoscuole ACI Ready2Go, prenderanno parte ad un corso di guida in sicurezza domani (sabato 21 giugno), a partire dalle ore 8:30, presso il piazzale antistante lo stadio Partenio. I ragazzi inizieranno con una lezione teorica svolta da istruttori qualificati: dalla giusta posizione di guida, alle principali norme del Codice della strada, dalla sicurezza attiva e passiva, a cosa sono e come funzionano gli Adas (cioè i sistemi avanzati di assistenza alla guida) Per poi passare alla parte pratica: come affrontare un ostacolo in maniera corretta, lo slalom tra i birilli, fino a prove di frenata con e senza Abs su una superficie a bassa aderenza.

