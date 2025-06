Aci il Consiglio di Stato sul commissariamento rimanda al Tar nel merito

Il mondo dell'automobilismo si scuote di fronte alle ultime decisioni giurisprudenziali: la recente ordinanza del Consiglio di Stato, che rimanda al Tar nel merito, apre nuovi scenari sulla vicenda Sticchi Damiani. Con questa mossa, si evidenzia l'importanza di un processo più approfondito per una questione tanto delicata quanto strategica. La partita è aperta e il futuro dell’Automobile Club d’Italia resta ancora tutto da scrivere.

Con ordinanza n. 2254 2025, pubblicata il 20 giugno, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha deciso l’appello cautelare proposto dall’Ing. Angelo Sticchi Damiani che contestava il decreto del 21 febbraio 2025 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione dell’art. 65, comma 1, ultimo periodo, dello Statuto dell’Automobile Club D’Italia – A.C.I., lo aveva dichiarato decaduto dalla carica di Presidente del predetto Ente, disponendo contestualmente la nomina del gen. Tullio Del Sette quale Commissario straordinario.A differenza del TAR Lazio che, con l’ordinanza appellata, aveva ritenuto prima facie infondato nel merito il ricorso proposto dall’ex Presidente dell’ACI, il Consiglio di Stato non si è pronunciato sulla legittimità del provvedimento, ma ha deciso di non sospendere il decreto di commissariamento impugnato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Aci, il Consiglio di Stato sul commissariamento rimanda al Tar nel merito

