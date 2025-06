Aci il Consiglio di Stato sul commissariamento rimanda al Tar nel merito

In un'udienza cruciale, il Consiglio di Stato ha deciso di rinviare al TAR il merito del commissariamento dell'Automobile Club Italia, accogliendo l’appello dell’ex presidente Sticchi Damiani. Una decisione che apre nuovi scenari e rilancia il dibattito sulla gestione delle istituzioni sportive nazionali. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che potrebbe segnare un punto di svolta nel settore.

Accolto l'appello proposto dall'ex presidente Sticchi Damiani

