Aci il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Sticchi Damiani | confermata la decadenza dalla presidenza

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Sticchi Damiani, confermando la sua decadenza dalla presidenza dell'Automobile Club d’Italia. La decisione rafforza l'autorità delle istituzioni e segna una svolta importante per il futuro dell'organismo. La vicenda si conclude con la nomina del Commissario straordinario, Tullio Del Sette, aprendo un nuovo capitolo per ACI. Ecco cosa significa questa sentenza per il mondo delle auto e della governance italiana.

"Con ordinanza pubblicata oggi, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso cautelare presentato da Angelo Sticchi Damiani contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermando la legittimità del decreto del 21 febbraio 2025 che ne aveva disposto la decadenza dalla carica di Presidente dell'Automobile Club d'Italia (Aci) e la contestuale nomina del generale Tullio Del Sette quale Commissario straordinario". E'quanto si apprende da fonti vicino all'Ente (rpt. da fonti vicine all'Ente). "I giudici amministrativi, nel pronunciarsi sull'appello, hanno ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla continuità amministrativa dell'Ente, rispetto all'interesse privato del ricorrente a completare il mandato, ritenuto comunque limitato nel tempo", si legge. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

