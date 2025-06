Acerbi si scaglia contro un tifoso del PSG | Non mi piace essere preso per il culo ti sfondo di botte! Ecco cos’è successo – VIDEO

Un episodio di grande tensione si è verificato negli USA, quando Francesco Acerbi, al termine dell’allenamento dell’Inter a Seattle, ha reagito duramente a uno sfottò di un tifoso del PSG. La scena, ripresa e diventata virale, mostra il difensore nerazzurro infuriato, dichiarando: «Non mi piace essere preso per il culo, ti sfondo di botte!». Un episodio che ha scatenato commenti caldi tra i fan, sottolineando quanto la passione possa trasformarsi in confronto acceso.

Acerbi si scaglia contro un tifoso del PSG: «Non mi piace essere preso per il culo, ti sfondo di botte!». Ecco cos’è successo negli USA. Momenti di tensione al termine dell’ultimo allenamento svolto dall’ Inter a Seattle, con protagonista Francesco Acerbi. Il difensore nerazzurro, fermatosi per alcune foto e autografi con i fan, si è imbattuto in un tifoso del PSG il quale lo ha punzecchiato con uno sfottò facendo riferimento a come il centrale nerazzurro sia stato messo a sedere dalla finta di Barcola nella finale di Champions League di Monaco. Scherzo che non è affatto piaciuto al difensore, che ha risposto per le rime, andando a muso duro col tifoso della squadra francese. 🔗 Leggi su Internews24.com