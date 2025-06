Un episodio di grande tensione ha scosso il mondo del calcio: Francesco Acerbi, al termine dell’allenamento a Seattle, perde la testa e minaccia un tifoso del PSG con parole dure e minacciose. Il video virale cattura un momento di alta intensità, suscitando scalpore tra i fan e gli appassionati. Ma cosa si nasconde dietro questa reazione improvvisa? Scopriamolo insieme, analizzando i dettagli di questa vicenda che sta facendo discutere tutto il web.

Acerbi shock: «Io sono matto, ti sfondo di botte». Minacce ad un tifoso del Paris Saint-Germain. Ecco cos’è successo – VIDEO virale. Momenti di alta tensione al termine dell’ultimo allenamento dell’ Inter a Seattle, con protagonista Francesco Acerbi. Il difensore nerazzurro ha perso la testa dopo uno sfottò di un tifoso del PSG, arrivando fino alle minacce verbali. Il video è diventato subito virale. "Acerbi-Barcola no, perché io matto, io ti sfondo di botte" pic.twitter.comr5PQKqyV6T — Che strano account, Francesco (@drak3acm) June 20, 2025 Queste le immagini di Acerbi. L’Inter tornerà in campo sabato nel Mondiale per Club, mentre domenica toccherà di nuovo alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com