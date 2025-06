Acerbi reazione dura contro un tifoso del Psg | Sono matto!

Un incidente accaduto ai giocatori dell’Inter a Seattle ha scosso gli animi. Francesco Acerbi, noto per il suo carattere deciso, ha avuto una reazione dura contro un tifoso del Psg, scatenando discussioni e polemiche. Mentre i nerazzurri si preparano alla sfida contro Urawa Red Diamonds, l’ombra di Monaco di Baviera ancora aleggia. È evidente che, in questo momento, ogni gesto conta e le emozioni sono alle stelle.

L’Inter in questo momento si trova a Seattle in attesa della partita contro Urawa Red Diamonds. I giocatori stanno svolgendo gli allenamenti, Francesco Acerbi ha avuto un battibecco con un tifoso del Psg. L’accaduto. ACCADUTO – I giocatori dell’Inter non hanno ancora superato la notte di Monaco di Baviera. Molti non si danno una spiegazione di ciò che è successo, molti nemmeno riescono a sentirla da altri. Quel 31 maggio, da sogno che poteva essere, è diventato un vero e proprio incubo e difficilmente verrà cancellato nel breve termine. Lo testimonia ciò che è successo dopo un allenamento dei nerazzurri con i tifosi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Acerbi, reazione dura contro un tifoso del Psg: «Sono matto!»

