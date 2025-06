Acerbi reagisce agli sfottò di un tifoso del PSG | Io ti sfondo di botte

Francesco Acerbi non ha filtri e non teme le provocazioni, soprattutto quando si tratta di difendere l’onore della sua squadra. Durante un allenamento a Seattle, il difensore dell’Inter ha risposto duramente a un tifoso del PSG che lo prendeva in giro, minacciando di rispondere con la forza. Il suo atteggiamento deciso dimostra quanto sia importante mantenere il rispetto, anche sotto pressione, e che la passione nerazzurra non si ferma nemmeno davanti alle provocazioni.

Roma, 20 giugno 2025 - Francesco Acerbi a muso duro contro un tifoso del PSG: "Io ti sfondo di botte". Il difensore dell'Inter, negli Stati Uniti per il Mondiale per club a cui partecipano anche i nerazzurri, ha minacciato un sostenitore del club francese, vincente in finale di Champions 5 a 0 proprio contro l'Inter, perché preso in giro dal ragazzo. A fine allenamento a Seattle, in vista della sfida contro gli Urawa Reds, Acerbi si è fermato per la sessione di autografi agli spettatori presenti, lì è iniziata la discussione accesa. Il fan dei parigini avrebbe esagerato con gli sfottò, e il calciatore non l'ha presa bene, arrivando a minacciarlo, con l'aiuto di un interprete: "Io sono serio, preso per il culo non mi piace. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Acerbi reagisce agli sfottò di un tifoso del PSG: “Io ti sfondo di botte”

In questa notizia si parla di: acerbi - tifoso - sfondo - botte

Acerbi si scaglia contro un tifoso del PSG: «Non mi piace essere preso per il culo, ti sfondo di botte!». Ecco cos’è successo – VIDEO - Un episodio di grande tensione si è verificato negli USA, quando Francesco Acerbi, al termine dell’allenamento dell’Inter a Seattle, ha reagito duramente a uno sfottò di un tifoso del PSG.

Acerbi preso di mira da un tifoso del PSG in America che lo prende in giro per la finale persa 5-0 contro il PSG. Lui gli risponde: “La presa per i fondelli no, non l’accetto questo. Io sono matto, ti sfondo di botte”. L’importante che fino alla finale di Champions L Vai su Facebook

+++ FAIR PLAY +++ Il difensore dell’#Inter #Acerbi minaccia un tifoso del #PSG: «Ti sfondo di botte». Deluso? No, formato. Alla scuola nerazzurra si insegna a perdere con stile. Quello delle nocche. RT se sei d’accordo. #ChampionsLeague #UEFA #Fairplay Vai su X

Lite tra Acerbi e un tifoso del PSG: Non mi prendere per il c**o che ti sfondo di botte”; Mondiale club: Acerbi a tifoso del Psg, 'ti sfondo di botte'; Acerbi contro il tifoso del Psg che lo prende in giro: Ti sfondo di botte (VIDEO).

Mondiale club: Acerbi a tifoso del Psg, 'ti sfondo di botte' - Episodio di nervosismo in casa Inter, durante gli allenamenti a Los Angeles per il Mondiale per Club. Riporta ansa.it

"Ti sfondo di botte". Attacco choc di Acerbi al tifoso del Psg - Germain ha fatto "accendere" Francesco Acerbi nel ritiro americano di Seattle: ecco cosa è successo e la risposta del difensore dell'Inter ... Secondo msn.com