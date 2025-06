Acerbi nervoso dopo lo sfottò di un tifoso del Psg | Così non va bene io sono matto | ti sfondo di botte

L'ultimo episodio in casa Inter ha acceso i riflettori su Francesco Acerbi, protagonista di un acceso scambio di battute con un tifoso del PSG durante gli allenamenti a Los Angeles. La tensione si è fatta palpabile quando il difensore ha reagito con fermezza, rispondendo alle provocazioni di chi inneggiava ai parigini. Situazioni come queste dimostrano quanto la passione e l’orgoglio sportivo possano esplodere anche in momenti di relax.

Episodio di nervosismo in casa Inter, durante gli allenamenti a Los Angeles per il Mondiale per Club. Protagonista il difensore nerazzurro Francesco Acerbi, che ha risposto a muso duro ad un tifoso che si è presentato, nel momento dedicato ad autografi e selfie, con una maglia del Paris Saint-Germain inneggiando ai parigini e a Barcola, riferendosi al dribbling subito da Acerbi durante l’ultima. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Acerbi nervoso dopo lo sfottò di un tifoso del Psg: “Così non va bene, io sono matto: ti sfondo di botte”

