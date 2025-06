Acerbi minaccia un tifoso del Psg che lo sfotteva | Io matto ti sfondo di botte VIDEO

In un’epica miscela di ironia e tensione, Acerbi si lascia andare a una minaccia tanto brusca quanto espressiva, sfidando un tifoso del Psg con parole che risuonano tra il serio e il faceto. Tra traduzioni improbabili e atteggiamenti irriverenti, emerge un ritratto di calciatore impulsivo e deciso, che non sopporta le provocazioni. Una scena che, tra comicità involontaria e credibilità, ci ricorda come nel calcio, la passione spesso si trasforma in un vero e proprio show.

“Ti sfondo di botte”, dice Acerbi di sponda su un povero improvvisato traduttore che dovrebbe riportare il messaggio di pace in francese al tifoso del Psg che lo stava sfottendo. “Je vais te botter le cul”, secondo Google Translate. Perché ad Acerbi non lo sfotti. E’ “matto”, dice di se stesso a scandire l’incazzatura. Ad Acerbi “Acerbi-Barcola” non lo dici. Merita il rispetto che a quanto pare neppure Spalletti gli concedeva (Gattuso manco l’ha chiamato). “Io serio, preso per il culo no”. Il video, al solito, dice tutto: “Acerbi-Barcola no, perché io matto, io ti sfondo di botte” pic.twitter.comr5PQKqyV6T — Che strano account, Francesco (@drak3acm) June 20, 2025 L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Acerbi minaccia un tifoso del Psg che lo sfotteva: «Io matto, ti sfondo di botte» (VIDEO)

