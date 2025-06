Acerbi litiga con un tifoso del Psg e lo minaccia | Ti sfondo di botte

Un episodio curioso e un po’ inquietante scuote il mondo del calcio: Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, si trova coinvolto in una discussione accesa con un tifoso del Psg, che sfocia in una minaccia di violenza. L’episodio, avvenuto durante un allenamento negli Stati Uniti, mette in luce le tensioni tra giocatori e tifosi, alimentate da rivalità sportive e passioni incontrollate. Ma cosa può succedere quando la passione sfocia nell’irrisolto?

Il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, è stato protagonista di uno spiacevole episodio nel corso di uno degli allenamenti che la squadra nerazzurra ha sostenuto nel periodo di partecipazione al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Un tifoso del Psg, l’avversario della debacle della finale di Champions League del 31 maggio scorso, lo ha preso in giro e Acerbi ha risposto: “Essere preso per il c..o no. Sono matto, ti sfondo di botte”. (video tratto da X Footballersirl). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Acerbi litiga con un tifoso del Psg e lo minaccia: “Ti sfondo di botte”

