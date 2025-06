Acerbi e la ferita della Champions | perde la testa con un tifoso del Psg

Acerbi e la ferita della Champions: un episodio che ha fatto discutere. L’immagine di Francesco Acerbi, che si avvicina a un tifoso del Psg dopo un acceso scambio di battute, è diventata virale sui social. Un confronto acceso, ma fortunatamente virtuale, che mette in luce le tensioni tra calciatori e tifosi, e ci ricorda come, anche nel mondo dello sport, la calma sia sempre la miglior arma.

L’immagine di Francesco Acerbi che si avvicina a un tifoso del Psg che lo ha preso in giro, il riferimento è al confronto con l’attaccante dei parigini Barcola, intimandogli di smettere e “minacciandolo” di “sfondarlo di botte”, è diventata virale sui social e ha rapidamente invaso la Rete. Per fortuna si tratta di un confronto sgradevole ma, tutto sommato, virtuale perché in nessun momento il difensore dell’Inter ha un atteggiamento che lasci immaginare il passaggio dalle parole ai fatti. E la cosa si chiude anche abbastanza in fretta, con l’aiuto di un traduttore sul posto che riporta allo sventurato tifoso lo sfogo di Acerbi mentre questi si dedica a un selfie con un altro supporter. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Acerbi e la ferita della Champions: perde la testa con un tifoso del Psg

Un episodio di grande tensione si è verificato negli USA, quando Francesco Acerbi, al termine dell'allenamento dell'Inter a Seattle, ha reagito duramente a uno sfottò di un tifoso del PSG.

I tifosi dell'Inter non hanno ancora perdonato Simone Inzaghi per aver detto addio alla squadra il giorno dopo la finale di Champions League, con una brutta sconfitta da digerire e delle ferite ancora aperte

Inter, Acerbi si arrabbia con un tifoso del PSG: "Barcola? Preso per il culo no" - Germain a Monaco di Baviera lo scorso 31 maggio è una ferita ancora aperta per tutti gli interisti

In casa Inter la delusione per la pesantissima sconfitta nella finalissima di Champions League contro i francesi del PSG non è ancora andata via.