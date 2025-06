Acerbi contro un tifoso PSG | Non mi piace essere preso per il culo ti sfondo di botte – VIDEO

Durante un acceso confronto a Seattle, Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, ha risposto con fermezza alle provocazioni di un tifoso del PSG, che lo aveva insultato dopo la pesante sconfitta. Un momento di grande tensione nel contesto del Mondiale per Club, che dimostra come le emozioni possano esplodere anche tra i protagonisti, rendendo ancora più avvincente questa competizione. La passione del calcio, infatti, non si ferma mai.

Le parole di Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, contro un tifoso del PSG durante il Mondiale per Club. Tutti i dettagli in merito Grande tensione durante l’ultimo allenamento dell’Inter a Seattle per il Mondiale per Club. Francesco Acerbi ha infatti discusso con un tifoso del PSG che lo ha provocato per la sconfitta per 5-0 in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Acerbi contro un tifoso PSG: «Non mi piace essere preso per il culo, ti sfondo di botte» – VIDEO

Acerbi si scaglia contro un tifoso del PSG: «Non mi piace essere preso per il culo, ti sfondo di botte!». Ecco cos’è successo – VIDEO - Un episodio di grande tensione si è verificato negli USA, quando Francesco Acerbi, al termine dell’allenamento dell’Inter a Seattle, ha reagito duramente a uno sfottò di un tifoso del PSG.

