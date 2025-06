Acerbi contro un tifoso del Psg | Io matto ti sfondo di botte

Francesco Acerbi si trova ancora una volta al centro di polemiche, questa volta a causa di un acceso scambio con un tifoso del PSG. Dopo le recenti tensioni in Nazionale e le difficoltà personali, l’episodio all’esterno dell’Inter a Seattle rischia di aggiungere altra fuoco alle sue controversie. La domanda sorge spontanea: quanto influirà questa lite sulla sua già fragile reputazione? Resta da capire come il difensore saprà gestire questa situazione complicata.

Ci mancava solo la lite con un tifoso. Prosegue il momento difficile di Francesco Acerbi, giĂ finito al centro delle polemiche dopo aver rifiutato la convocazione in Nazionale dell’oramai ex ct Luciano Spalletti per le sfide contro Norvegia e Moldavia. Impegnato a Seattle con l’ Inter per il Mondiale per Club, il difensore ha infatti battibeccato con un supporter del Paris Saint-Germain all’esterno del centro di allenamento nerazzurro, dove si era fermato per firmare autografi e qualche foto. “Acerbi-Barcola no, perchĂ© io matto, io ti sfondo di botte” pic.twitter.comr5PQKqyV6T — Che strano account, Francesco (@drak3acm) June 20, 2025 Acerbi contro un tifoso del Psg: cos’è successo a Seattle. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Acerbi contro un tifoso del Psg: «Io matto, ti sfondo di botte»

