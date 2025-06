Acerbi contro tifoso del Psg | Barcola? Non mi piacciono prese in giro ti sfondo di botte

Francesco Acerbi si mostra determinato e pronto a difendere l’onore della maglia nerazzurra, rispondendo con fermezza alle provocazioni di un tifoso del Psg. In un contesto internazionale, il difensore non esita a mettere i puntini sulle i, sottolineando che le prese in giro non sono tollerate e che, se necessario, sarebbe disposto a passare alle maniere forti. La sua reazione dimostra quanto sia importante mantenere rispetto e dignità nel calcio.

Lazio: Acerbi si scusa, ma i tifosi non ci stanno: «Vergognati» - Al gol Acerbi prima esulta aprendo le braccia, poi dopo i complimenti dei compagni inaspettatamente con l’indice rivolto verso il naso zittisce i pochi tifosi presenti all’Olimpico. Da ilmessaggero.it