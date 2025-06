Acerbi a un tifoso del Psg | Io sono matto ti sfondo di botte

In un episodio che ha fatto discutere, Francesco Acerbi si è trovato faccia a faccia con un tifoso del PSG all'uscita degli spogliatoi a Los Angeles. L’alterco, iniziato con un semplice insulto, è presto degenerato, portando il difensore dell’Inter ad avere uno scontro acceso. Ma cosa ha detto Acerbi? Le sue parole e la reazione sono state al centro di molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Francesco Acerbi protagonista di un brutto episodio. Il difensore dell’Inter all’uscita degli spogliatoi della UCLA a Los Angeles – dove i nerazzurri hanno stabilito la propria base per allenarsi durante il Mondiale per Club 2025 – ha avuto un faccia a faccia con un tifoso del Paris Saint-Germain. Cosa ha detto Acerbi . Un sostenitore del Psg nel vedere il calciatore di Vizzolo ha urlato “Acerbi Barcola”. Così il 37enne si è avvicinato e ha detto: “Io serio, preso per il c**o no, non mi piace. Io esco da lì e sento Acerbi Barcola no. Perché io matto, io ti sfondo di botte”. La vicenda ha dato subito nell’occhio ed è stata ripresa da un altro tifoso presente là davanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it