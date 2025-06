Acerbi a muso duro contro un tifoso | Sono matto ti sfondo di botte

In un episodio che ha fatto discutere, Francesco Acerbi si è scagliato duramente contro un tifoso, lasciando trasparire tutta la frustrazione di un mese difficile. La delusione per la finale di Champions League persa pesantemente dal Psg si fa sentire anche tra i giocatori nerazzurri, pronti a difendere con le unghie e i denti il rispetto per l’ambiente e i supporters. Ma cosa è successo realmente? Vediamo i dettagli di questa reazione intensa e...

