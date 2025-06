Accordo per giornalisti professionisti Rai Pluralismo e Libertà | Prosegua confronto con azienda

trasparenza e il rispetto dei diritti di chi lavora nell'informazione. L'accordo tra Rai, Unirai e Usigrai rappresenta un passo importante verso un pluralismo autentico, valorizzando il ruolo fondamentale dei giornalisti professionisti e rafforzando il servizio pubblico. È essenziale proseguire nel confronto con l’azienda per consolidare queste conquiste e garantire un futuro stabile e dignitoso a tutti i professionisti dell’informazione.

ROMA – “Sull’accordo siglato tra Rai, Unirai e Usigrai che prevede la stabilizzazione di 127 giornalisti professionisti attualmente impegnati con contratti atipici ribadiamo quanto affermato all’indomani della firma: un’intesa che estende i diritti e le tutele del “giusto contratto”, aumentando il perimetro occupazionale, va nella giusta direzione. Del resto, questa è la funzione del sindacato: incrementare la buona occupazione, garantire il contratto giornalistico a chi fa il giornalista. Allo stesso tempo, auspichiamo che questo sia solo il primo passo di un percorso che non potrà e non dovrà lasciare indietro i colleghi che lavorano nelle redazioni dei programmi di informazione Rai e che non intendono fare la selezione per le sedi regionali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it