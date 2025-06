Accompagnò in auto l’amico armato che uccise Afendi ma non ebbe colpe | la sentenza

In un caso che ha sconvolto Casarano, la verità è emersa grazie alla sentenza che ha assolto Andrea Sabato, coinvolto inizialmente come complice. La sua auto, infatti, conteneva la pistola calibro 357 Magnum utilizzata nell’omicidio di Antonio Amin Afendi, ma la giustizia ha chiarito il suo ruolo, dimostrando che non ebbe colpe in questo drammatico episodio. Una vicenda che mette in luce l’importanza di un processo equo e approfondito.

CASARANO - Era nella sua auto la pistola calibro 357 Magnum che fu utilizzata per uccidere il boss emergente di Casarano Antonio Amin Afendi, ma Andrea Sabato, 36enne, inizialmente indagato come complice dell'omicida reo confesso Lucio Sarcinella, di 28 anni, non fu responsabile neppure della.