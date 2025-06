Accoglienza migliore in ospedale. I pasticcini non c’entrano nulla.

In un contesto complesso come quello del pronto soccorso, l’accoglienza dei pazienti va oltre i dolcetti e i pasticcini. La direzione dell’Ast di Macerata ha infatti adottato iniziative concrete per migliorare l’assistenza e ridurre il disagio del boarding. Ma cosa si cela davvero dietro un’accoglienza efficace? Scopriamo insieme le strategie che stanno facendo la differenza.

"Dolcetti e pasticcini non c’entrano nulla con le iniziative intraprese dalla direzione dell’Ast di Macerata per migliorare l’accoglienza e contrastare il disagio del boarding, cioè il fenomeno dei pazienti in attesa nel pronto soccorso prima di essere ricoverati in reparto". La direzione dell’Ast replica così a Giordano Ripa, consigliere comunale del gruppo misto e coordinatore della lista civica "Futuro per Macerata", che aveva criticato "l’invio" di due operatrici socio sanitarie in pronto soccorso per migliorare l’assistenza dei pazienti in sosta. "Il boarding – sottolinea l’Ast – è un problema che interessa tutta l’Italia e trova origine nella progressiva riduzione dei posti letto attuata negli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it