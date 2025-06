Accelerata di Marcato sulle Regionali | non solo Lega indica anche il candidato per il centrosinistra

L'accelerata di marcato sulle regionali non coinvolge più solo la Lega, che indica anche il candidato per il centrosinistra. È sempre interessante ascoltare le dichiarazioni di Roberto Marcato, noto per la sua schiettezza e il suo approccio mai scontato. Ospite a Telenuovo con Antonella Manna, ha condiviso il suo punto di vista senza peli sulla lingua, aprendo un dibattito acceso su ciò che ci aspetta in queste imminenti sfide elettorali. Già...

E' sempre particolarmente interessante sentire le dichiarazioni di Roberto Marcato, che oltre ad essere mai banali sono talmente franche che non possono che scatenare discussioni. Ospite della giornalista Antonella Manna a Telenuovo, si è espresso a tutto campo sulle regionali prossime. Già. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Accelerata di Marcato sulle Regionali: non solo Lega, indica anche il candidato per il centrosinistra

In questa notizia si parla di: marcato - regionali - accelerata - lega

Accelerata di Marcato sulle Regionali: non solo Lega, indica anche il candidato per il centrosinistra - Sul terzo mandato attacca gli alleati: «Tajani fa la verginella ma FI ha sempre fatto accordi. Secondo veronasera.it

Elezioni regionali, voto in ottobre o terzo mandato? La Lega non aspetta e punta sui suoi sindaci - In vista delle elezioni regionali la Lega scalda i motori e approva ad unanimità l’apertura delle candidature e il “cantiere” del programma. Lo riporta ilgazzettino.it