AC DC un mese al grande show di Imola | ecco i treni speciali post-concerto

Imola si prepara a vivere un’emozione indimenticabile: il ritorno degli AC/DC con il loro ‘Power Up Tour’ il 20 luglio 2025. Dopo sei anni, la storica band australiana torna a infiammare il palco dell’Autodromo, portando energia pura e vibrazioni dirompenti. Per rendere ancora più speciale questa serata, sono stati organizzati treni speciali che collegano le principali città italiane. La musica, l’adrenalina e il viaggio si incontrano: ecco come vivere al meglio questo grande evento.

Imola, 20 giugno 2025 – La città è pronta per tremare di nuovo sotto le vibrazioni del rock. Dopo il leggendario concerto del 2016, gli ACDC tornano in Autodromo con il loro ' Power Up Tour ', pronti a scrivere un altro capitolo infuocato nella storia musicale della città. Domenica 20 luglio sarà una data da segnare in rosso per tutti gli amanti dell'hard rock: a far salire la temperatura ci penseranno Angus Young e soci, accompagnati dai Pretty Reckless in apertura. E per garantire un rientro sicuro e ordinato agli spettatori, Trenitalia ha annunciato una serie di treni regionali straordinari in partenza dalla stazione di Imola dopo il concerto.

