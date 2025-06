Abusi sulle coste Campania in testa alla classifica di Legambiente

Le coste campane, simbolo di bellezza e natura incontaminata, sono purtroppo in prima linea nella triste classifica di Legambiente per gli abusi. Il nuovo rapporto Mare Monstrum 2025 mette in evidenza le criticità di un fenomeno che minaccia il nostro patrimonio naturale, con un aumento preoccupante delle violazioni del cemento illegale. È ora di agire per proteggere le meraviglie della nostra terra e invertire questa tendenza devastante.

