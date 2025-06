Abusi sessuali e violenze su disabili operatori intercettati | 90% di noi dovrebbe finire in cella

Una triste realtà che scuote la nostra società: abusi e violenze su persone disabili da parte di operatori, alcuni dei quali sono stati intercettati mentre si confabulavano sul loro arresto. I casi di Luserna San Giovanni portano alla luce un sistema che dovrebbe essere tutelato, ma che troppo spesso si rivela insidioso. È ora di fare chiarezza e chiedere giustizia, perché nessuno merita di subire queste ingiustizie.

“Basaglia si sarebbe rivoltato nella tomba se ci avesse visto” ammettevano gli addetti della struttura per disabili psichici di Luserna San Giovanni, nel Torinese, intercettati dai Nas mentre dialogavano tra loro dopo la prima operazione dei carabinieri. Otto in tutto gli operatori arrestati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

