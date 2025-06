Abruzzo Rifiuta Legge Fine Vita | Scontro Ideologico e Accuse Infuocate

L'Abruzzo si trova al centro di un acceso scontro ideologico sulla fine vita, con la maggioranza di centrodestra che respinge la proposta di legge sul suicidio assistito. La decisione ha scatenato proteste e tensioni tra istituzioni e pazienti in attesa di risposte. Un dibattito che mette in discussione valori fondamentali e diritti individuali, lasciando aperta la questione su come rispettare la libertĂ di scelta in situazioni delicate.

L'Aquila - La maggioranza di centrodestra respinge la proposta regionale sul suicidio assistito, causando protesta dell’Associazione Coscioni e contrasti tra istituzioni e pazienti in attesa. Il Consiglio regionale d’Abruzzo ha rigettato oggi la proposta di legge popolare sul fine vita, fortemente voluta dall’Associazione Luca Coscioni con la campagna “Liberi Subito”. La coalizione di centrodestra ha motivato il voto negativo sostenendo che la questione rientri nella competenza nazionale, mentre il centrosinistra ha espresso voto favorevole. Secondo Marco Cappato e Filomena Gallo, rispettivamente tesoriere e segretaria nazionale dell’associazione, la decisione rappresenta un atto di irresponsabilitĂ verso i malati e il personale medico, abbandonati senza garanzie nei tempi e nelle modalitĂ per l’accesso al suicidio assistito. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Abruzzo Rifiuta Legge Fine Vita: Scontro Ideologico e Accuse Infuocate

