Abruzzo | Approvato il Finanziamento di 8 Milioni per l' Aeroporto d' Abruzzo

L'Abruzzo si prepara a decollare ancora più forte: il Consiglio regionale ha approvato un finanziamento di 8 milioni di euro per l'Aeroporto d'Abruzzo, una spinta decisiva per rilanciare il trasporto e l'economia locale. Questa importante decisione segna un passo avanti concreto verso lo sviluppo sostenibile della regione, rafforzando le infrastrutture e creando nuove opportunità. La strada verso un futuro più connesso e competitivo è ora più chiara che mai.

Pescara - Il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha approvato una copertura finanziaria di 8 milioni di euro per sostenere l'Aeroporto d'Abruzzo e la sua società di gestione, SAGA S.p.A. Il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha recentemente approvato una copertura finanziaria di 8 milioni di euro destinata a sostenere l'Aeroporto d'Abruzzo e la sua società di gestione, SAGA S.p.A.. Questa decisione arriva a seguito dell'approvazione della cosiddetta "mini omnibus", una legge regionale che include misure finanziarie urgenti per il territorio. È importante sottolineare che i fondi stanziati non rappresentano un nuovo finanziamento, ma si tratta di risorse precedentemente assegnate ma mai erogate. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv