Abito nero lucido tinta bionda con ricrescita chunky La star 46enne è la più fotografata sul tappeto rosso

Micaela Ramazzotti incanta sul red carpet del Filming Italy Sardegna Festival 2025 con un look che unisce glamour e semplicità. L’abito nero lucido, tinta bionda con ricrescita chunky, sottolinea un’eleganza naturale, mentre i capelli raccolti in uno chignon morbido donano un tocco di raffinatezza disinvolta. È la prova che, a volte, meno è più: e il suo stile conquista tutti, confermando che la vera moda risiede nella naturalezza.

P rofumo di mare, aria di glamour. Micaela Ramazzotti conquista tutti sul red carpet del Filming Italy Sardegna Festival 2025. Non è un caso se il suo look è uno dei più fotografati. Splendido esempio di eleganza semplice, ma perfettamente calibrata, che inizia dai capelli. Raccolti in uno chignon basso e morbido, completato dalla frangia lunga e leggera che accarezza la fronte con disinvoltura e naturalezza. In tinta rigorosamente grunge chic. Venezia 2023, a “Felicità” di Micaela Ramazzotti va il Premio spettatori-Armani Beauty X Lo chignon da sera di Micaela Ramazzotti. L’attrice di La pazza gioia, ora anche regista, incanta il Filming Festival 2025 in long dress nero di Giorgio Armani. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Abito nero lucido, tinta bionda con ricrescita chunky. La star 46enne è la più fotografata sul tappeto rosso

In questa notizia si parla di: tinta - abito - nero - lucido

Le pagelle dei look della finale di Sanremo 2025 Rose Villain coi fiocchi, Elodie femme fatale; Camilla insuperabile in turchese al Banchetto di Stato, Meloni sorprende con il pizzo nero; Chignon e molletta in tinta, il look festivo di Ariana Grande.

La tinta scura non deve spaventare: esistono diverse opzioni per declinare questa scelta decorativa. E l’effetto finale è sempre di carattere - Inoltre esistono soluzioni legate ai materiali che possono aiutare: un pavimento nero lucido è in grado di riflettere la luce e offrire diversi effetti. Riporta living.corriere.it

Blu lucido e nero per la McLaren Artura di Lando Norris - Le pinze dei freni gialle sono un altro richiamo all'elmetto racing, tinta che risalta in contrasto con il nero lucido dei cerchi in lega a 10 razze in alluminio forgiato. Si legge su ansa.it