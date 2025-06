Abilitazione professionale | calendario ufficiale sessioni Esami di Stato 2025

Se stai preparando l'abilitazione professionale, è fondamentale conoscere il calendario ufficiale delle sessioni d'esame per il 2025. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha appena annunciato le date, che si svolgeranno in estate e autunno, segnando un passo decisivo verso il tuo futuro professionale. Scopri tutte le informazioni e pianifica con attenzione il tuo percorso di preparazione per affrontare con successo gli Esami di Stato 2025.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha ufficializzato le date per gli Esami di Stato 2025. Le due sessioni per l’abilitazione professionale si svolgeranno in estate e in autunno, definendo il percorso per l’accesso a numerose professioni regolamentate. Il calendario ufficiale delle sessioni per l’Abilitazione professionale 2025 Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

