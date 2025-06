Abc la sindaca rompe il silenzio | Basta polemiche lavoriamo a soluzione concreta giusta e sostenibile

La sindaca di Latina, Matilde, rompe il silenzio e invita a superare le polemiche per concentrarsi su soluzioni reali. Con determinazione e trasparenza, l’amministrazione lavora incessantemente per affrontare la vicenda di Abc, puntando a un futuro sostenibile e giusto. È il momento di unire le forze e agire concretamente: solo così si può garantire un percorso di crescita e tutela per tutti.

L’amministrazione di Latina sta “lavorando senza sosta, giorno e notte, per arrivare a una soluzione concreta, giusta e sostenibile nella vicenda di Abc, con serietà , trasparenza e nel pieno rispetto della legalità e delle maestranze”. Sono queste le parole della sindaca di Latina, Matilde. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Abc, la sindaca rompe il silenzio: "Basta polemiche, lavoriamo a soluzione concreta, giusta e sostenibile"

In questa notizia si parla di: soluzione - sindaca - concreta - giusta

Alessandro Barattoni è la persona giusta per guidare Ravenna. Lo è perché ha cuore, testa e radici ben piantate nella nostra comunità . Perché ascolta, studia, decide. È una persona concreta, competente, onesta. Ha visione, ma anche umiltà . Ha coraggio, m Vai su Facebook

Abc Latina, il sindaco Celentano: “Faremo un’operazione verità . La responsabilità non può essere elusa”; 'Solo il sindaco ha trovato una soluzione per lo stadio Franchi'.

Sindaco Sala su San Siro: 'Nuovo Stadio? Non è la soluzione giusta per Milano' - fatto ditelo ma secondo me non è la soluzione giusta per Milano. Riporta calciomercato.com