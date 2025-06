Abc azienda della collettività Deve essere salvata

L'opposizione a Latina si mobilita per salvare ABC, simbolo della gestione collettiva dei beni pubblici. In un incontro pubblico, i membri della minoranza hanno sottolineato l'importanza di preservare questa azienda strategica, fondamentale per la tutela dell’ambiente e il benessere della comunità . È ora di agire con determinazione per garantire un futuro sostenibile e responsabile alla nostra città .

Abc è azienda pubblica di tutta la collettività e deve essere salvata. È la posizione della minoranza in Consiglio comunale a Latina, che ha tenuto un incontro pubblico sulle vicende dell'Azienda dei beni comuni, che nel capoluogo pontino si occupa della gestione dei rifiuti. L'opposizione ha.

