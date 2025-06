Abbruciamenti Domani scatta il nuovo divieto

Domani scatta il nuovo divieto di accensione dei fuochi, un allarme che si fa ancora più urgente con le temperature torride di ieri, che hanno sfiorato i 34,5°C. Questa misura anticipata, valida fino al 31 agosto, mira a prevenire incendi boschivi in un periodo a rischio che si presenta dieci giorni prima del solito. In caso di inosservanza, rischiano sanzioni e gravi conseguenze per l'ambiente e la sicurezza pubblica.

Temperature torride – ieri in città il record ancora non superato di 34 gradi e mezzo – anticipano a domani il periodo a rischio per lo sviluppo e la propagazione di incendi boschivi che si concluderà, salvo proroghe, il 31 agosto. Dunque scatta proprio da domani – dieci giorni prima rispetto al consueto cronoprogramma – il divieto assoluto di accensione di fuochi, su tutto il territorio regionale per il pericolo di incendi. In caso di infrazione nei periodi a rischio e nei territori maggiormente esposti la sanzione può arrivare a 2.066 euro. La Protezione civile del Comune di Lucca invita tutti i cittadini al rispetto delle norme antincendio e al controllo attivo del territorio per prevenire ed evitare situazioni di pericolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Abbruciamenti. Domani scatta il nuovo divieto

