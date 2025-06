ABBIAMO INGAGGIATO DILETTA LEOTTA | Ogni settimana in diretta nella più amata serie tv italiana | ha già girato gli episodi

Siamo entusiasti di annunciare che Diletta Leotta, una delle voci più amate della televisione italiana, sarà con noi ogni settimana in diretta nella nuova stagione de "La Più Amata". Dopo aver conquistato il pubblico sulle emittenti locali siciliane e aver scalato le vette del successo in prima serata, la sua presenza promette di rendere ogni episodio ancora più coinvolgente. Resta con noi e scopri come Diletta trasformerà questa esperienza unica in un evento imperdibile.

La celebre conduttrice televisiva e radiofonica sbarca in tv e in prima serata, sarà presente in uno spettacolo amatissimo. La carriera di Diletta Leotta, volto noto della TV ma non solo, ha avuto inizio nelle emittenti locali della sua Sicilia, dimostrando fin da subito un innato talento per la conduzione. Il suo debutto avviene a soli 17 anni, collaborando con Antenna Sicilia. Nel 2010, all'età di 19 anni, Diletta affianca Salvo La Rosa nel popolare programma di intrattenimento "Insieme". Queste prime esperienze le permettono di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico locale, gettando le basi per il suo futuro professionale.

