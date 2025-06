Abbiamo dato al killer di Roma un milione per un film mai fatto

Un mistero che scuote l’Italia: un milione di euro destinato a un film mai realizzato, coinvolgendo figure oscure e indagini ancora aperte. «Open» svela che nel 2020 sono stati concessi oltre 800.000 euro di tax credit per un'opera firmata da un regista statunitense sotto inchiesta. Un intreccio di potere, corruzione e segreti che continua a tenere col fiato sospeso il Paese. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda intricata.

«Open» rivela: oltre 800.000 euro di tax credit accordati nel 2020 (governo Conte bis, ministro Franceschini) a una pellicola firmata dall’americano indagato per l’omicidio di compagna e figlia trovate morte nella capitale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Abbiamo dato al killer di Roma un milione per un film mai fatto

Colpo di scena sul giallo di Villa Pamphili a Roma: il killer ha dato un nome falso - L'accertamento è avvenuto nell’ambito dell’indagine della Procura di Roma in cui sta avendo collaborazione con l’Fbi. Riporta gazzettadelsud.it

