A Verla di Giovo rivivono i capolavori di Lucio Battisti

Preparati a lasciarti trasportare dalle emozioni della musica di Lucio Battisti, rivissuta in un’atmosfera magica e coinvolgente. A Verila di Giovo, venerdì 31, il tributo di Leandro Ghetti e della sua band promette di accendere i cuori di tutti gli appassionati. Un appuntamento imperdibile per immergersi nel repertorio di uno dei più grandi artisti italiani: non mancare a questa straordinaria serata di musica e ricordi.

Appuntamento da non perdere, la magica notte di Lucio Battisti con il più fedele Tributo allo stesso artista realizzato da Leandro Ghetti (chitarra acustica, tastiere, voce) e la sua band formata da Mirko Bicchi batteria, Andrea Adami chitarra elettrica e Rudi Caldesi basso e cori. Venerdì 31. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - A Verla di Giovo rivivono i capolavori di Lucio Battisti

In questa notizia si parla di: lucio - battisti - verla - giovo

Rigettato il ricorso in Cassazione di Sony contro gli eredi di Lucio Battisti - La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Sony contro gli eredi di Lucio Battisti, costringendo l'azienda a rifondere le spese processuali.

Leandro Ghetti - il più fedele tributo a Lucio Battisti d'Italia.

Lucio Battisti oggi avrebbe compiuto 80 anni: da Sanremo alla morte, storie e curiosità di un genio della musica italiana - All'inizio dell’estate del 1968, la stampa italiana aveva diffuso la notizia di una presunta relazione tra Lucio Battisti e la cantante inglese Julie Driscoll. Riporta ilmessaggero.it

Gli eredi di Lucio Battisti hanno appena vinto una battaglia legale per i diritti delle canzoni - E con felice tempismo gli eredi annunciano di avere vinto una causa contro Sony Music per 8,5 milioni di euro. Scrive elle.com