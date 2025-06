A Venezia il cinema sotto le stelle su quattro ruote con oltre 60 proiezioni

A Venezia torna un’esperienza unica sotto le stelle: Cinemoving, il cinema su quattro ruote che porta oltre 60 proiezioni tra isole, quartieri e terraferma. Un appuntamento imperdibile, promosso dall’amministrazione comunale, che trasforma ogni serata in un viaggio tra emozioni e immagini, con ingressi gratuiti fino a esaurimento posti. Preparati a vivere il grande schermo in modo nuovo e coinvolgente: non mancare!

Torna anche quest'anno, puntuale, Cinemoving, il cinema su quattro ruote promosso dall'amministrazione comunale, che interesserà campi e quartieri, tra Venezia, isole e terraferma, con oltre 60 proiezioni. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - A Venezia il cinema sotto le stelle su quattro ruote con oltre 60 proiezioni

In questa notizia si parla di: venezia - cinema - quattro - ruote

Jim Jarmusch sarà alla mostra del cinema di Venezia con il suo nuovo film con Cate Blanchett e Adam Driver - Prepariamoci a un evento imperdibile: Jim Jarmusch, il maestro del cinema indipendente, arriverà alla Mostra del Cinema di Venezia con il suo nuovo film “Father Mother Sister Brother”, interpretato da Cate Blanchett e Adam Driver.

? Torna #Cinemoving, il cinema su quattro ruote, sotto casa e sotto le stelle! Da giugno a settembre sono in programma oltre 60 spettacoli tra Venezia, isole e terraferma. Si parte il #25giugno dalla piazza di #Chirignago. Novità di quest’anno: 6 serate al Vai su X

Quattroruote Vai su Facebook

Torna a Venezia il cinema sotto le stelle su quattro ruote con oltre 60 proiezioni; Cinemoving 2025: dal 25 giugno a settembre in programma ci sono 60 spettacoli tra Venezia, le Isole e Mestre; Venezia, isole e Mestre: dal 25 giugno 60 serate di cinema all’aperto.

Venezia, isole e Mestre: dal 25 giugno 60 serate di cinema all’aperto - Torna il cinema su quattro ruote, nei quartieri di Mestre e in campo a Venezia, sotto casa e sotto le stelle: da giugno a settembre in programma ci sono oltre 60 spettacoli tra Venezia e Isole e terra ... Si legge su genteveneta.it

Torna Cinemoving: oltre 60 spettacoli tra Venezia, Isole e Mestre - VENEZIA (ITALPRESS) – Torna il cinema su quattro ruote, nei quartieri e in campo, sotto casa e sotto le stelle: da giugno a settembre in programma ci sono oltre 60 spettacoli tra , Venezia e Isole e M ... Lo riporta italpress.com