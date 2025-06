A Vedano al Lambro connessione ultraveloce grazie a Open Fiber

A Vedano al Lambro, l’innovazione arriva a passo di gigabit grazie a Open Fiber. La nuova rete ultraveloce rivoluziona connessioni per cittadini, imprese e pubblica amministrazione, portando la fibra FTTH a velocità sorprendenti fino a 2,5 Gbps. Un passo avanti che mette il comune al centro di un futuro digitale più rapido e connesso. Con il progetto "100% Fibra Vera", la trasformazione è ormai realtà.

Milano, 19 giu. (askanews) - La rete internet per cittadini, imprese e pubblica amministrazione rivoluzionata da Open Fiber a Vedano al Lambro. Il principale operatore italiano di fibra ottica FTTH e tra i leader in Europa, ha consegnato un'infrastruttura a banda ultra larga, l'unica capace di garantire velocità fino a 2.5 Gigabit al secondo, al comune della provincia di Monza e Brianza. Con il progetto "100% Fibra Vera" ecco una collaborazione tra Comune e azienda per ridurre al minimo i tempi di attivazione per gli utenti, come accaduto per Flavio Riboldi, cliente connesso Open Fiber di Vedano al Lambro che ha beneficiato alla grande di questa novità: "Rispetto a prima, il grande vantaggio è che non ho più interruzioni di linea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Vedano al Lambro connessione ultraveloce grazie a Open Fiber

