A Terni l' evento Contro i nostri corpi | incontro sui movimenti anti-diritti

A Terni, un'occasione di riflessione e confronto sarà il cuore del 21 giugno: alle ore 17, presso il Salone Bazzani del PalaSì, si terrà l’incontro pubblico “Contro i nostri corpi. Strategie, linguaggi e poteri dei movimenti anti-diritti”. Un momento fondamentale per comprendere le sfide che minacciano i diritti civili, inserito nel calendario di Umbria Pride 2025 e promosso da Civiltà. Un evento da non perdere per chi crede nella tutela della libertà e dell’uguaglianza.

