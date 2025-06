A Spazio 2 tre appuntamenti gratuiti dedicati ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro

Sei un giovane che si affaccia al mondo del lavoro? Non perdere l'occasione di partecipare a tre incontri gratuiti, dal 23 al 25 giugno, presso Spazio 2 in via 24 Maggio 51. Dalle 17 alle 18:30, potrai scoprire strategie, competenze e opportunitĂ per il tuo futuro professionale durante la "Summer Week", un'iniziativa frutto della collaborazione tra l'Agenzia regionale per il...

Lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 giugno, dalle ore 17 alle 18,30, la sede di Spazio 2 in via 24 Maggio 51 ospiterĂ tre incontri rivolti ai giovani che muovono i primi passi nel mondo del lavoro nell'ambito della "Summer Week" sul tema, frutto della collaborazione tra Agenzia regionale per il.

