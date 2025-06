A settembre debutta il nuovo Centro Pasti per le mense scolastiche Ritoccate al rialzo le tariffe

Il tempo mensa è tempo di qualità, sostenibilità e innovazione. A settembre, Modena inaugura il nuovo Centro pasti comunale di via Malavolti, un grande passo avanti per garantire pasti sani e gustosi a oltre 10.000 studenti al giorno. Con tariffe ritoccate al rialzo, il nuovo corso delle mense scolastiche promette servizi più efficienti e sostenibili, valorizzando il momento della mensa come esperienza educativa e di crescita per i nostri giovani.

