A Sém Turné! quando la tradizione incontra lo street food | al mercato coperto torna La Magnèda

Quando la tradizione si fonde con l’energia dello street food, nasce un evento da non perdere: “La Magnèda” al mercato coperto di Rimini. Dal 25 giugno, in concomitanza con la Rimini Shopping Night, le serate gustose e autentiche tornano a portare sapori, musica e convivialità. Un’occasione perfetta per riscoprire le radici locali mentre si gode un’esperienza culinaria unica. Pronti a vivere un’estate all’insegna del gusto e della tradizione?

Come ogni anno torna la tradizione con “La Magnèda”. Il consorzio operatori del Mercato Coperto annuncia che “A Sém Turné!”, siamo tornati ndr, e da mercoledì 25 giugno ripartono, in concomitanza con l’apertura della Rimini Shopping Night, le serate de “La Magnèda” con cena a mercato dalle 19. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - “A Sém Turné!”, quando la tradizione incontra lo street food: al mercato coperto torna “La Magnèda”

In questa notizia si parla di: magnèda - mercato - turné - tradizione

A sém turné!!! Finalmente ritornano le fantastiche Cene del Mercato Coperto di Rimini... Visto anche l'enorme successo delle precedenti edizioni ma soprattutto vista la vostra calorosa accoglienza e partecipazione che ci anima nel port Vai su Facebook