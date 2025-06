A Sant’Elia Fiumerapido una lezione di difesa civile contro le truffe agli anziani

A Sant’Elia Fiumerapido, una lezione di difesa civile contro le truffe agli anziani si trasforma in un importante passo verso la tutela dei più vulnerabili. Con oltre 25.000 denunce nel 2024, il fenomeno rappresenta una vera emergenza nazionale che richiede consapevolezza e azione concreta. Sensibilizzare gli over 65 sulle tecniche di prevenzione significa proteggere non solo i loro risparmi, ma anche la loro serenità e dignità.

Le truffe ai danni degli anziani sono ormai un'emergenza nazionale. Secondo i dati più recenti del Ministero dell'Interno, nel 2024 sono state oltre 25.000 le denunce di raggiri e frodi ai danni di over 65. Un fenomeno spesso sommerso, che causa non solo danni economici, ma anche psicologici.

