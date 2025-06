A Sant’Elia Fiumerapido una lezione di difesa civile contro le truffe agli anziani

A Sant’Elia Fiumerapido, è andata in scena una preziosa lezione di difesa civile contro le truffe agli anziani, un’emergenza che richiede attenzione e consapevolezza. Con oltre 25.000 denunce nel 2024, i rischi per gli over 65 sono ormai allarmanti, coinvolgendo non solo il portafoglio, ma anche il benessere psicologico delle vittime. È fondamentale informarsi e attivarsi per proteggersi: ecco perché questa iniziativa diventa un passo importante verso la sicurezza di tutti.

Le truffe ai danni degli anziani sono ormai un'emergenza nazionale. Secondo i dati più recenti del Ministero dell'Interno, nel 2024 sono state oltre 25.000 le denunce di raggiri e frodi ai danni di over 65. Un fenomeno spesso sommerso, che causa non solo danni economici, ma anche psicologici.

